Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'ye İmralı izni (3)
SIRRISÜREYYA ÖNDER: HAVA ŞARTLARINA GÖRE ZİYARET TARİHİ BELLİ OLACAK
Adalet Bakanlığı tarafından DEM Partili milletvekillerinin İmralı ziyaretine izin verilmesinin ardından Demirören Haber Ajansı
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