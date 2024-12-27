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        Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'ye İmralı izni (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 22:54 Güncelleme: 27.12.2024 - 22:54
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        Adalet Bakanlığı'ndan DEM Parti'ye İmralı izni (3)
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        SIRRISÜREYYA ÖNDER: HAVA ŞARTLARINA GÖRE ZİYARET TARİHİ BELLİ OLACAK

        Adalet Bakanlığı tarafından DEM Partili milletvekillerinin İmralı ziyaretine izin verilmesinin ardından Demirören Haber Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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