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        'Beyaz cennet'te yılbaşı, 20 bin TL

        TÜRKİYE'ninönemli kış turizmi merkezlerinden, tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, yeni yılı karşılamak isteyenlerin kişi başı 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:00
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        'Beyaz cennet'te yılbaşı, 20 bin TL
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        TÜRKİYE'ninönemli kış turizmi merkezlerinden, tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, yeni yılı karşılamak isteyenlerin kişi başı 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Uludağ'da kar kalınlığı 61 santimetre olarak ölçülürken, otel müdürü Murat Pınarcı, "Doluluk oranı yaklaşık yüzde 80'lerde ve satışlarımız devam ediyor" dedi.

        Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da yılbaşı öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Kayak sezonunun 15 Aralık'ta açıldığı Uludağ'da kar kalınlığı 61 santimetre olarak ölçülürken, otellerde hazırlıklar sürüyor. Otel işletmecileri yılbaşındaki doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini belirtti. Yerli turistlerin yanı sıra Avrupa ülkelerinden tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği Uludağ'a, Çin'den de ilgi olduğunu söyleyen otel müdürü Murat Pınarcı, "Aralık itibarıyla kayak mevsimi de başladı. Bu yılbaşı karla geçecek. Doluluk oranı yaklaşık yüzde 80'lerde ve satışlarımız devam ediyor. Yurt dışından da turistler geliyor. Avrupa'da da Fransa, Hollanda ve Almanya satışlarımız çok fazla oluyor. Çin'den bile gelen turistlerimiz var" dedi.

        PAKET PROGRAM 80 BİN TL

        Uludağ'da yeni yılı karşılamak isteyenlerin, kişi başı 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. 4 kişilik bir ailenin konaklama, yemek ve yılbaşı balosunun da içinde olduğu paket programa 80 bin lira ödeyeceği Uludağ'da yılbaşı eğlencesinin saat 20.00'de başlayacağını söyleyen Pınarcı, "Zamanında yağan karla birlikte otellerimiz şimdilik yüzde 80 doldu. Yılbaşı paketinde konaklama, 3 öğün yiyecek ve balo ile birlikte kişi başı yaklaşık 20 bin lirayı buluyor. Eğlence, saat 20.00'de başlayıp, gece saatlerine kadar sürüyor" diye konuştu.

        YILBAŞINDA KAR YOK

        Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da, 17'si otel olmak üzere 22 tesis bulunurken, 5 bin yatak kapasitesi, ek yataklarla 6 bin 500'e kadar yükseliyor. Mevsimin ilk kar yağışının 17 Ekim'de düştüğü Uludağ'da, 31 Aralık ile 1 Ocak'ta ise kar yağışı beklenmiyor. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının 30 Aralık'a kadar süreceği Uludağ'da, yılbaşında hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 5 derece olması bekleniyor.

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