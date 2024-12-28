Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Klinikte yüksek sesle konuşup küfreden Suriyeli kadın, kendisini uyaran diş hekimini bıçakladı; o anlar kamerada

        BURSA'nın Yıldırım ilçesinde diş hekimi H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 20:20 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Klinikte yüksek sesle konuşup küfreden Suriyeli kadın, kendisini uyaran diş hekimini bıçakladı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Yıldırım ilçesinde diş hekimi H.N.Ö. (60), klinikte yüksek ses ve küfürlü konuşup çevreye rahatsızlık verdiği için uyardığı Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın (25) isimli kadın tarafından omzundan bıçaklandı. O anlar kliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Özen Sokakta meydana geldi. Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın isimli kadın, iddiaya göre, diş kliniğinde yüksek sesle konuşup, küfrederek çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı. Sesleri duyan diş hekimi H.N.Ö., kadını uyarmak için odasından çıktı. Uyarıları dikkate almayan Hamda Husseın Yasın, çantasından çıkardığı bıçakla H.N.Ö’yü sol omzundan yaralayıp, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.N.Ö. sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak, emniyete götürüldü.

        Kliniğin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'ne kon...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'ne kon...
        DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, PKK elebaşı Öcalan'la gör...
        DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, PKK elebaşı Öcalan'la gör...
        GÜNCELLEME - Bursa'da bir diş hekimi hastası tarafından bıçakla yaralandı
        GÜNCELLEME - Bursa'da bir diş hekimi hastası tarafından bıçakla yaralandı
        Bursa'da bir diş hekimi hastası tarafından bıçakla yaralandı
        Bursa'da bir diş hekimi hastası tarafından bıçakla yaralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal konut seferberliği başlatacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal konut seferberliği başlatacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliğini ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Valiliğini ziyaret etti