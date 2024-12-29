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        Kalp krizi sonucu ölen milli kayakçı anısına meşaleli gösteri

        BURSA'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski milli takım sporcusu ve kayak öğretmeni Zeki Kürşat Yıldız'ın (49) anısına, Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:45
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        Kalp krizi sonucu ölen milli kayakçı anısına meşaleli gösteri
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        BURSA’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski milli takım sporcusu ve kayak öğretmeni Zeki Kürşat Yıldız’ın (49) anısına, Uludağ’da meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.

        Bursa'da, 25 Aralık'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve memleketi Kars’ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verilen eski milli kayakçı ve kayak öğretmeni Zeki Kürşat Yıldız’ın anısına, Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. Uludağ'daki kayak öğretmenleri ellerindeki meşalelerle kayak yaparak, arkadaşlarını andı. Anma etkinliğiyse dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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