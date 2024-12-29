Kalp krizi sonucu ölen milli kayakçı anısına meşaleli gösteri

Bursa'da, 25 Aralık'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve memleketi Kars’ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verilen eski milli kayakçı ve kayak öğretmeni Zeki Kürşat Yıldız’ın anısına, Uludağ'da meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. Uludağ'daki kayak öğretmenleri ellerindeki meşalelerle kayak yaparak, arkadaşlarını andı. Anma etkinliğiyse dronla havadan görüntülendi.

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