Tartıştığı dünürünü tabancayla bacağından vurdu (2)
TUTUKLANDIBursa'nınİnegöl ilçesinde tartıştığı dünürü İbrahim K.
TUTUKLANDI
Bursa’nınİnegöl ilçesinde tartıştığı dünürü İbrahim K.’yı (51) tabancayla bacağından vuran kızı boşanma aşamasındaki Alaattin Ergün (55), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),
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