Bursa'da, kaçak ve sahte içki denetimi: 1 gözaltı

BURSA’da polisin, N.K.’nin ev ve iş yerinde yapılan armada kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili N.K. gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından, yılbaşı nedeniyle kaçak ve sahte içki imal ve ticaretinin önlenmesi için tekel bayilerde denetim geçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, kaçak ve sahte içki imal ettiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen N.K. geçen perşembe günü gözaltına alındı. Şüphelinin, Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki ev ve iş yerinde yapılan aramalarda; çeşitli markalarda üzerinde barkod bulunmayan çok sayıda alkollü içecek ile 400 adet içki yapımında kullanılan aroma kiti, 100 litre el yapımı sahte şarap ve viski, 250 litre etil alkol, 450 cinsel gücü artırıcı hap, kapsül ve karışımlar ele geçirildi. N.K. gözaltına alındı.