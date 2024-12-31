Devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti

Çakmak’in cenazesi otopsi için Bursa Adli tıp Kurumu’na kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 10.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Ürün yüklemek için fabrikaya girmek isteyen Hamit Çakmak yönetimindeki forklift devrildi. İhbarla, fabrikaya sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle forkliftin altından çıkarılan Çakmak, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.