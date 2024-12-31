Kaçak diş muayenehanesine baskın; 2 gözaltı

BURSA'da kaçak olarak işletilen diş muayenehanesine yapılan baskında Suriye uyruklu N.A.A. ile B.B., gözaltına alındı.

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aktarhüssam Mahallesi'nde kaçak diş muayenehanesi olduğu yönünde istihbarat aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, muayenehaneye baskın düzenleyip, muayenehaneyi işleten Suriye uyruklu N.A.A. ile B.B.'yi gözaltına aldı. Kaçak muayenehane mühürlenirken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.