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        Otomobili kullanan kız arkadaşını, kıskançlık nedeniyle öldürmüş

        BURSA'da, otomobilinde başından vurulmuş halde bulunup, hastanede hayatını kaybeden Fatma Elif Kutlu'nun (25) cinayet şüphelisi, erkek arkadaşı Harun K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:15
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        Otomobili kullanan kız arkadaşını, kıskançlık nedeniyle öldürmüş
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        BURSA'da, otomobilinde başından vurulmuş halde bulunup, hastanede hayatını kaybeden Fatma Elif Kutlu'nun (25) cinayet şüphelisi, erkek arkadaşı Harun K. (35) çıktı. Polisin yakaladığı şüphelinin, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci Buluş Sokak’ta park halinde bulunan 16 BBJ 025 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz duran kadını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, üzerinden ehliyet çıkan Fatma Elif Kutlu'ya müdahalesini yaptıktan sonra yakındaki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Fatma Elif Kutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Gürsu ilçesinde mobilya mağazası olan Fatma Elif Kutlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, çevrede önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüpheli Harun K.'yi olaydan 1 saat sonra saklandığı Yıldırım ilçesindeki evinde yakaladı. Gözaltına alınan Harun K.'nin, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, "Akşam, Elif ile birlikte gezdik. Daha sonra kıskançlık yüzünden tartıştık. Sinirlenince silahımı çıkartıp kendisine ateş ettim" dediği öğrenildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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