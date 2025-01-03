Firari FETÖ hükümlüsü evinde yakalandı

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Yasin K.'nin, Cerrah Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Yasin K.'yi saklandığı evinde yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmada ifadesi alınan firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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