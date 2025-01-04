Maça giden taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 2 yaralı

BURSA'da, İstanbul'da bu akşam oynanacak Galatasaray ile Göztepe maçına giden taraftarlar arasında çıkan kavgada, Galatasaray taraftarı A.A. ve M.E., bıçaklanarak yaralandı. Polisin yatıştırdığı kavga sonrası 50 taraftar gözaltına alındı, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Süper Lig'in 18'inci haftasında bu akşam İstanbul'da karşılaşacak olan Galatasaray ile Göztepe maçına, otobüslerle giden taraftarlar, Umurbey Kavşağı'ndaki markette karşılaştı. Taraftarlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede, Galatasaray taraftarı A.A. ve M.E. bıçaklanarak yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, taraftarları ayırırken, yaralılar da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası, İzmir'den yola çıkan ve içinde Göztepe taraftarının bulunduğu 35 ALT 651 plakalı otobüs, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekiplerinin 50 şüpheli arasında bıçaklama olayı ve kavgaya karışanların kimliğini araştırdığı belirtildi. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın da olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.