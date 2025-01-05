Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da, refüje çarpan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

        BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, refüje çarpıp karşı şeride savruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 02:36 Güncelleme: 05.01.2025 - 02:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da, refüje çarpan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, refüje çarpıp karşı şeride savruldu. Kazada, sürücü Abdullah S. (18) ile yanında bulunan A.S. (17), yaralandı.

        Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Abdullah S. yönetimindeki 16 MB 7509 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, refüje çarpıp karşı şeride savruldu. Kazada, sürücü Abdullah S. ile yanından bulunan A.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Ankara'da EGO personeline silahlı saldırı; o anlar kamerada
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        "G.Saray için kolay maç olmadı!"
        "G.Saray için kolay maç olmadı!"
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        "Adaletin tesisi için yabancı hakem!"
        "Adaletin tesisi için yabancı hakem!"
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Bursa'da metruk bina yıkıldı; park halindeki otomobil zarar gördü
        Bursa'da metruk bina yıkıldı; park halindeki otomobil zarar gördü
        Bursaspor Yörsan-Mersinspor: 85-97
        Bursaspor Yörsan-Mersinspor: 85-97
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Maça giden taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Maça giden taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 2 yaralı
        AK Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Sibel Kalender seçildi
        AK Parti Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Sibel Kalender seçildi
        Maça giden taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 2 yaralı
        Maça giden taraftarlar arasında bıçaklı kavga; 2 yaralı