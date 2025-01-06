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        Bursa'da 2024 yılında 628 kilo uyuşturucu, 1 milyon 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        BURSA'da 2024 yılında düzenlenen narkotik operasyonlarında 628 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1179 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:25
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        Bursa'da 2024 yılında 628 kilo uyuşturucu, 1 milyon 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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        BURSA’da 2024 yılında düzenlenen narkotik operasyonlarında 628 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1179 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin, suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 316 kilo 750 gram metamfetamin, 182 kilo 200 gram esrar, 93 kilo 300 gram bonzai, 10 kilo 430 gram bonzai ham maddesi, 25 kilo 390 gram kokain, 898 bin sentetik hap, 131 bin ecstasy hap, 27 bin captagon hap, 2 bin 853 kök Hint keneviri, 224 ruhsatsız tabanca, 69 ruhsatsız tüfek, 3 bin 497 fişek ele geçirildi. ‘Suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama’ suçu kapsamında yürütülen 22 ayrı soruşturmada ise 11 ev, 17 araç, 2 arsa, 500 gram altın ile 1 milyon 283 bin 545 TL’ye el konuldu.

        2024 yılı genelinde düzenlenen narkotik operasyonlarında, yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden 1179’u tutuklanırken, 429 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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