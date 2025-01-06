Yeğeninin 15 bıçak darbesiyle yaraladığı amca, solunum cihazına bağlandı (2)

Bursa'da bir alışveriş merkezinin önünde amcası Efe Zekioğlu’nu defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Kadir Zekioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Kadir Zekioğlu, çıkarıldığı Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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