Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        11 kaçak göçmeni yer temin edip, çalıştıran 2 şüpheliye gözaltı

        BURSA'da 11 kaçak göçmene yer temin edip, çalıştırdığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 kaçak göçmeni yer temin edip, çalıştıran 2 şüpheliye gözaltı
        ABONE OL

        BURSA'da 11 kaçak göçmene yer temin edip, çalıştırdığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, yabancı uyruklu kişilere kalacak yer temin edildiği ve çalıştırıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Söz konusu adrese dün düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 15 kişi yakalanırken, bunlardan 4'ünün çalışma izni olduğu belirlendi. Sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen 11 kaçak göçmenin, 1-3 yıl arasında değişen sürelerde, ikamet izni olmadan yasa dışı çalıştıkları, 1 yıldır da söz konusu adreste kalacak yer temin edilerek çalıştırıldığı öğrenildi.

        Kaçak göçmenleri iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen A.K. ve M.K. gözaltına alınırken, M.E.’nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü me...
        Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü me...
        Bursaspor Yörsan oyuncuları ve idari kadrosu, Matlı Grup'u ziyaret etti
        Bursaspor Yörsan oyuncuları ve idari kadrosu, Matlı Grup'u ziyaret etti
        Sürekli tartıştığı dükkan komşusunun taşınmasını lokma döktürüp kutladı
        Sürekli tartıştığı dükkan komşusunun taşınmasını lokma döktürüp kutladı
        BBDSO, piyanistler Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın ile sahne aldı
        BBDSO, piyanistler Muhiddin Dürrüoğlu ve Özgür Aydın ile sahne aldı
        DKMP'den gülümseten paylaşım; fotokapana yakalanan hayvanların sesi oldular
        DKMP'den gülümseten paylaşım; fotokapana yakalanan hayvanların sesi oldular