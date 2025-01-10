11 kaçak göçmeni yer temin edip, çalıştıran 2 şüpheliye gözaltı

BURSA'da 11 kaçak göçmene yer temin edip, çalıştırdığı belirlenen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, yabancı uyruklu kişilere kalacak yer temin edildiği ve çalıştırıldığı ihbarı sonrası harekete geçti. Söz konusu adrese dün düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 15 kişi yakalanırken, bunlardan 4'ünün çalışma izni olduğu belirlendi. Sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen 11 kaçak göçmenin, 1-3 yıl arasında değişen sürelerde, ikamet izni olmadan yasa dışı çalıştıkları, 1 yıldır da söz konusu adreste kalacak yer temin edilerek çalıştırıldığı öğrenildi.

Kaçak göçmenleri iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen A.K. ve M.K. gözaltına alınırken, M.E.’nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.