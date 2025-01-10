Otomobille çarpışan kamyonetin devrildiği kaza kamerada; 2 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan kamyonet devrildi.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan kamyonet devrildi. Sürücülerin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Ahsen Sokak’ta seyir halinde olan Özge Y. (33) yönetimindeki 16 APZ 998 plakalı otomobil, Divan Sokak’tan çıkan Gökhan Ö.’nün (36) kullandığı 16 AFM 951 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet devrilirken, yaralanan sürücüler, çağırılan ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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