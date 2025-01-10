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        Otomobille çarpışan kamyonetin devrildiği kaza kamerada; 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan kamyonet devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:11 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:15
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        Otomobille çarpışan kamyonetin devrildiği kaza kamerada; 2 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan kamyonet devrildi. Sürücülerin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Ahsen Sokak’ta seyir halinde olan Özge Y. (33) yönetimindeki 16 APZ 998 plakalı otomobil, Divan Sokak’tan çıkan Gökhan Ö.’nün (36) kullandığı 16 AFM 951 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet devrilirken, yaralanan sürücüler, çağırılan ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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