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        Tıbbi maske takıp husumetlisini vurmuştu; 120 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

        BURSA'da Ercan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 20:48 Güncelleme: 10.01.2025 - 20:50
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        Tıbbi maske takıp husumetlisini vurmuştu; 120 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı
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        BURSA'da Ercan Ö.’yü (53), tanınmamak için yüzüne tıbbi maske takarak tabancayla vurarak yaralayan Ahmet Muhammet A. (29), polisin izlediği 120 güvenlik kamerası sonrası yakalandı. İkili arasında daha önce araç park yeri nedeniyle tartışma yaşandığı ve aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.

        Olay, geçen çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi, Temel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Muhammet A., araç park yeri nedeniyle daha önceden husumetli olduğu Ercan Ö.'yü sokak üzerinde beklemeye başladı. İkili karşılaşınca çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Muhammet A., yanındaki tabancayla Ercan Ö.'ye 3 el ateş etti. Sağ dizinin altına isabet eden kurşunla yaralanan Ercan Ö. yığılırken, şüpheli kaçtı. Yaralı çevredekiler tarafından bir kafeye taşınırken, ilk müdahalesi kafe işletmecileri ve çalışanlarınca yapıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ercan Ö., ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        TANINMAMAK İÇİN YÜZÜNDE TIBBİ MASKEYLE GELDİ

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 120 güvenlik kamerası izlenirken, şüphelinin olay yerine tanınmamak için tıbbi maske takarak geldiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, Ahmet Muhammet A.'yı olaydan 18 saat sonra Nilüfer ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Yapılan sorgulamasında suçunu itiraf eden Ahmet Muhammet A.’nın, daha önce araç park yeri yüzünden tartışıp aralarında husumet olduğunu söylediği Ercan Ö.'yü, kendisine hakaret ettiği için yaraladığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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