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        Bursa'da market deposunda çıkan yangın söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde market deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 23:57 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:00
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        Bursa'da market deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde market deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 1'inci Malazgirt Caddesi üzerindeki bir marketin depo bölümünde çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altın alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, depoda hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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