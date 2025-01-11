Uyutulmaktan ampute edilerek kurtulan at, yaşamını 3 bacağıyla sürdürüyor

SİVAS'tayol kenarında bulunup, sol arka bacağı yaralı olan ve teknik yetersizlik nedeniyle uyutulması planlanan 1 yaşındaki at, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerince sahiplenilerek Bursa'ya getirildi. Sol arka bacağı ampute edilen ve 'Frida' adı verilen at, 3 bacağı ile Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde kalıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde geçen ekim ayında ana yoldan geçenler, yol kenarında yaralı halde bir at gördü. İhbar sonrası gelen veteriner hekimden oluşan ekipler, teknik yetersizlik nedeniyle sol arka bacağından yaralı olan atın uyutulmasını planladı. Bu sırada yaralı attan haberdar olan HAYTAP'ın Sivas'taki temsilcileri, Emekli Hayvan Çiftliği bulunan Bursa'daki HAYTAP yetkililerini haberdar edince, yaralı hayvan kamyonet ile Bursa'ya getirildi. 'Frida' adı verilen atın sol arka bacağı, başarılı bir ameliyat ile ampute edildi.

'DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ'

Veteriner Hekim Galip Saha, yaralı atın Bursa'ya getirildiğinde durumunun çok kötü olduğunu belirtip, "'Frida' adını verdiğimiz atımızı tüm masraflarını karşılayarak Bursa'ya getirdik. Burada sol arka bacağını ampute ettik. Tedavi sürecini aksatmadan sürdürdüğümüz 'Frida' Emekli Hayvan Çiftliği'nde diğer emekli arkadaşlarıyla mutlu bir yaşam sürüyor" dedi.