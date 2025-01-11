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        Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 58 tutuklama

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:00
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        Bursa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 58 tutuklama
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Aynı operasyonda daha önce de uyuşturucu satan 22 şüpheli tutuklanmıştı. Operasyon kapsamında cezaevine gönderilen şüphelilerin sayısı böylece 58'e ulaştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişileri, Cumhuriyet başsavcılığından alınan izin sonrası teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 22 şüpheli tutuklandı. Polis, uyuşturucu kullanan 190 kişi hakkında işlem yaptı.

        SON OPERASYON DRONLA TAKİP EDİLDİ

        Soruşturmayı genişleten İl Emniyet Müdürlüğü, daha önceden adreslerini belirlediği uyuşturucu tacirlerine yönelik, geçen salı sabahı, Özel Harekat ile Çevik Kuvvet şubeleri müdürlükleri ekiplerinin de aralarında olduğu 120 ekip ve 1200 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlarda; 12 narkotik köpeği, 1 helikopter, 3 İHA kullanıldı. Özel Harekat polislerinin koçbaşıyla kapılarını kırarak girdiği evlerdeki baskınlar, dronla da havadan takip edildi. Şüphelilerin ev, iş yerleri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda toplam 6 kilo 100 gram metamfetamin, 2 kilo 500 gram esrar, 550 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 63 adet yeşil reçete ile satılan hap, 20 tabanca, 210 fişek, 3 tüfek, 3 adet kartuş, uyuşturucu satışında kullanılan 2 hassas terazi, 34 bin 410 TL ele geçirilirken, 50 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 1'i savcılık tarafından, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; 36 şüpheli ise tutuklandı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce cezaevine gönderilen 22 kişiyle toplam 58 sanığın tutuklandığı uyuşturucu operasyonuyla ilgili soruşturmaya başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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