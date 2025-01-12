Voleybol maçında sürpriz evlilik teklifi

BURSA’nın İnegöl ilçesindeki voleybol karşılaşması sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Kadın voleybol takımı ellerinde ‘Benimle evlenir misin’ yazılı pankartla sahaya çıkarken, tribündeki izleyici, yanındaki kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Kadınlar 2’nci Ligi 9’uncu Grup'ta Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol ile Gemlik İstiklal Spor maçı öncesi sürpriz bir evlenme teklifi gerçekleşti. Maç başlamadan önce Orhaniye Voleybol sporcuları, ellerindeki ‘Benimle evlenir misin’ yazılı pankartla sahaya çıktı. Bu sırada tribünde bulunan Burkay Dölen, 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Çise Yenice’nin önünde diz çökerek, evlenme teklif etti. Yenice, tribünlerdeki izleyicilerin ve sahadaki sporcuların alkışları arasında ‘Evet’ dedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.