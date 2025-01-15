3 katlı binada kenevir yetiştirip uyuşturucu imal eden 5 kişiye gözaltı
BURSA'da, polisin 3 katlı bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1500 kök kenevir ile uyuşturucu imalında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
BURSA'da, polisin 3 katlı bir iş yerine düzenlediği operasyonda 1500 kök kenevir ile uyuşturucu imalında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve uyuşturucu imal edildiği tespit edilen 3 katlı binaya şafak vakti baskın yaptı. Baskında uyuşturucu ticareti ve imali yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. İş yeri ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, saksılara ekili vaziyette özel donanım ile sera haline getirilmiş alanda 7 ısıölçer termostat, 8 klima, 1 nemlendirici, özel ışıklandırma, 6 vantilatör, 17 havalandırma motoru, 1 hava kompresörü, 10 havalandırma filtresi, 1 ilaç pompası, 185 fan ekipmanlarla yetiştirilen 1500 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve 70 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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