Elektrikli araç yangınlarına battaniyeli müdahale

BURSA ve Kocaeli itfaiyeleri, elektrikli araç yangınlarına yönelik Ankara’daki bir firma tarafından üretimi yapılan yangın söndürme battaniyesini, tatbikatla tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, elektrikli araç yangınlarına yönelik Ankara’daki bir firma tarafından üretimi yapılan yangın söndürme battaniyesinin tanıtımı tatbikatla yaptı. Tatbikatta, patlama riskine karşı camları ve iç donanımı sökülen elektrikli otomobilde çıkan yangına, ekipleri battaniye ile müdahale ederek saniyeler içerisinde söndürdü. Elektrikli araç yangınlarında alevlerin ve toksik gazların etrafa yayılmasını önleyen battaniye, itfaiyenin su, köpük ve kuru kimyevi toz kullanımını minimuma indiriyor. 3 bin 500 avrodan satışa sunulan yerli üretim yangın battaniyesi, karbon ve grafit karışımı kumaştan oluşuyor.

20 KEZ KULLANILIYOR

En az 20 kez kullanılabilen battaniye Antalya, Malatya, Giresun, Kocaeli ve Ankara itfaiyesi tarafından toplamda 30 adet olarak satın alındı. Battaniye, araçların üzerine örtülerek, alevleri saniyeler içerisinde söndürüyor.