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        Firari hükümlü sokakta yürürken yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu ticareti' suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Varol Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:00
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        Firari hükümlü sokakta yürürken yakalandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde ‘Hırsızlık’ ve ‘Uyuşturucu ticareti’ suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Varol Y. (38), sokakta yürürken yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, şüphelendikleri bir kişiyi Mahmudiye Mahallesi’nde durdurdu. Şüphelinin ‘Hırsızlık’ ve ‘Uyuşturucu ticareti’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Varol Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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