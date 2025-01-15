Firari hükümlü sokakta yürürken yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, şüphelendikleri bir kişiyi Mahmudiye Mahallesi’nde durdurdu. Şüphelinin ‘Hırsızlık’ ve ‘Uyuşturucu ticareti’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Varol Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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