Bursa'da kaçan bozayı, 30 kişilik ekip tarafından aranıyor

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndan, rüzgarda devrilen ağacın elektrikli çiti tahribi sonucu kaçan bozayıyı arama çalışmaları 2'nci gününde de sürüyor. Gece sabaha kadar bölgede arama yapıp, 'Belki geri döner' diye kara yolunu kontrol altında tutan ekipler, bozayıya ulaşamadı. Toplam 30 kişiden oluşan Jandarma ve Doğa Koruma ve Çevre Timi ile Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait ekipler, aramaları bu sabahtan itibaren sürdürüyor.

'Ayılara Özgürlük' projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan ve 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'nda, aralarında 7 yavru ayının da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor. Barınaktaki elektrikli demir çitin, rüzgarda devrilen ağaçla tahrip olmasının ardından, bozayılardan biri kaçarken; olay, çarşamba günü sabaha karşı bölgede gezen ayıyı gören sürücülerin ihbarıyla ortaya çıktı. Kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerinin yanında güvenlik kamerasına yansıyan bozayı için, Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner hekimler, bakıcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma timleri seferber oldu. Çevre mahallelerde ayak izlerine de rastlanan ayının yakalanması için çalışmalar sürerken, halkın da dikkatli olması ve ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığı'na acil olarak bilgi verilmesi istendi. Camilerden yapılan anonslarla da bölge halkı uyarıldı.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Kaçan bozayıyı arama çalışmaları, dün sabaha kadar sürdü. Özel eğitim almış köpeklerle bölgeyi tarayan ekipler, 'Ayı, belki geri döner' ihtimali üzerine kara yolunu kontrol altında tutsa da kaçan ayıya ulaşılamazken, çevrede yaşayanlardan da hiçbir ihbar gelmedi. Barınağından firar eden bozayıyı arama çalışmalarına bu sabahtan itibaren devam edildi. Bursa'dan özel eğitim alan köpekleriyle gelen Jandarma Doğa Koruma ve Çevre Timi ile Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne ait toplam 30 kişiden oluşan özel ekipler, Karacabey Longozu'ndaki aramalarını dron kullanarak sürdürüyor. Halkı, dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, çalışmaların devam edeceğini de açıkladı.