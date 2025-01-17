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        Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:39 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:45
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        Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf K. (24) yönetimindeki 34 TM 7819 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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