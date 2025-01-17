Üzerinde bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
BURSA'nınİnegöl ilçesinde sokakta yürürken üzerinde 50 gram bonzai ile yakalanan Serhat T.
BURSA'nınİnegöl ilçesinde sokakta yürürken üzerinde 50 gram bonzai ile yakalanan Serhat T. (33), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirledikleri Serhat K.'yi takibe aldı. Şüpheli, Yenice Mahallesi'nde sokakta yürürken gözaltına alındı. Üst aramasında 50 gram bonzai ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinim ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.