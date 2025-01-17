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        Üzerinde bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde sokakta yürürken üzerinde 50 gram bonzai ile yakalanan Serhat T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:10
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        Üzerinde bonzai ile yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde sokakta yürürken üzerinde 50 gram bonzai ile yakalanan Serhat T. (33), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirledikleri Serhat K.'yi takibe aldı. Şüpheli, Yenice Mahallesi'nde sokakta yürürken gözaltına alındı. Üst aramasında 50 gram bonzai ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinim ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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