Cipi toprağa saplanan alkollü sürücü polisi görünce kaza yerini kameraya kaydedip, kendini savundu

BURSA'daİsmail U.(47), cipiyle altyapı çalışmasının olduğu bölgedeki toprak birikintisine çarptı. Aracı toprağa saplanan sürücü polisi görünce, kaza yerine cep telefonu kamerasıyla kaydedip, kendisini savunmaya çalıştı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 27 bin 896 TL ceza uygulandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmail U., 16 BCH 696 plakalı cipiyle seyir halindeyken, altyapı çalışmasının olduğu alandaki toprak birikintisine çarptı. Aracı toprağa saplanan sürücü, olay yerine sevk edilen polisleri görünce, cep telefonu çıkarıp kaza yerini kameraya kaydetmeye başladı. Yoldaki altyapı çalışmasında bölgede uyarı levhalarının olmamasına tepki gösteren sürücü, kendisini savunmaya çalıştı.

Ekipler tarafından yapılan testte sürücünün 0.79 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 628 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise çekici yardımıyla saplandığı toprak birikintisinden kurtarıldı.