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        İnegölspor-Altınordu: 0-0

        STAT: İnegöl ilçe HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Mehmet Büyükyılmaz, Mehmet Sonay İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli, (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:27 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:30
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        İnegölspor-Altınordu: 0-0
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        STAT: İnegöl ilçe

        HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu, Mehmet Büyükyılmaz, Mehmet Sonay

        İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, Alican Özfesli, (Dk. 58 Mustafa Mete Tetik) Ali Mert Aydın, (Dk. 72 Bilal Gündoğdu) İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, (Dk. 83 Recep Efe Koçak) Fatih Aktay, (Dk. 83 Hasan Alp Altınoluk) Sadık Arda Yılmaztürk (Dk. 72 Alpay Koçaklı)

        ALTINORDU: Serhat Öztaşdelen, Mete Yıldız(Dk. 70 Ali Çırak), Eren Tokat, Bahattin Karahan, (Dk. 18 Koray Dağ), (Dk. 69 Emre Sabri Aydınel) Hüseyin Bulut, (Dk. 88 Mustafa Duru) Keni Var Uzun, Uğur Çetinkaya, (Dk. 69 Furkan Yöntem) Yusuf Şahin Örnek, Emir Can Gencel, Sami Satılmış, Burak Gültekin

        SARI KARTLAR: Sadık Arda Yılmaztürk, Fatih Aktay (İnegölspor) Sami Satılmış, Burak Gültekin (Altınordu)

        2'nci Lig takımı İnegölspor, sahasında ağırladığı Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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