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        Uludağ'da sömestir yoğunluğu; tatilin ilk günü Milli Park Gişeleri'nden 10 bin araç geçti

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:55
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        Uludağ'da sömestir yoğunluğu; tatilin ilk günü Milli Park Gişeleri'nden 10 bin araç geçti
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu sürüyor. Yerli ve yabancı turistler kar kalınlığının 67 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da sabahın erken saatlerinden itibaren pistlere akın ederken, yarıyıl tatilinin ilk gününde Milli Park Gişeleri’nden 10 binin üzerinde araç geçiş yaptı.

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı. Sömestir nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 67 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 7, en düşük sıfır derece olarak ölçülürken, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Tatilciler güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı. Telesiyejlerde metrelerce kuyruk oluşurken, sömestirin ilk gününde Milli Park Gişeleri’nden 10 binin üzerinde aracın geçiş yaptığı öğrenildi.

        JAK VE JÖH NÖBETTE

        Tatilci yoğunluğuyla birlikte, jandarma ekipleri de Oteller Bölgesi’ndeki güvenlik önlemlerini artırdı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, kayak kazalarına karşı pistlerde sürekli devriye gezerken, jandarma asayiş ve trafik ekipleri de tatilcilerin sıkıntı yaşamaması için önlemlerini sürdürüyor. Yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri de Oteller Bölgesi’nde nöbet tutuyor. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların ise oteller bölgesine çıkmasına ise izin verilmiyor.

        ‘KAR OLDUĞU İÇİN BURASI EĞLENCELİ’

        İzmir’den sömestir için ailesiyle birlikte Uludağ’a gelen Kumsal Arslan (9), “Karnemdeki notlarımın hepsi çok iyi. Sömestir için geldim. İzmir’den sonra Uludağ’ı garip buldum, sevdim. Tekrar gelmek isterim” dedi. 5’inci sınıf öğrencisi Uraz Bezek (10), “İzmir’e daha önce kar yağmadığı için burası daha eğlenceli” diye konuştu.

        6’ncı sınıf öğrencisi Poyraz Arslan ise ilk kez geldiği Uludağ’ı çok sevdiğini söyleyerek, “Sömestir tatili için geldik. Tatil şu anda güzel gidiyor. İzmir’le derece farkı fazla. Bazen bizim evin oraya da kar yağıyor. Derece farkı genelde belirgin oluyor. Kar topu oynamayı çok seviyorum ama bazen kardeşimin kafasına gelince bana bağırıyor” dedi.

        ‘HAVA ÇOK GÜZEL’

        Hafta sonu tatili için eşi ile birlikte geldiği Uludağ’ı çok beğendiğini söyleyen Gizem Bedir, “Kısa bir mola verelim dedik. Mağazacıyız ikimiz de gerçekten yoğun çalışıyoruz. Onun arasında ufak bir kaçamak yapalım dedik eşimle. İlk kez geliyoruz, beklediğimize göre hava çok güzel. Baya sıcak. Kayak çok yapamadık. Biz yapamadık, zor oldu baya” derken, eşi Batuhan Bedir, “Kayak yapmayı deniyoruz. Pes etmek yok. Uludağ çok güzel, İzmir’e göre farklı” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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