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        Karacabey Belediye Spor'da transfer

        – TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediye Spor, 2 oyuncuyu transfer etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 18:37 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:40
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        Karacabey Belediye Spor'da transfer
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        – TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediye Spor, 2 oyuncuyu transfer etti.

        Karacabey Belediye Spor, Sivasspor’dan kaleci Hüseyin Arslan ve Karaköprü Belediye Spor’dan sol bek Bedirhan Çetin’i kadrosuna dahil etti. Hüseyin Arslan ile 2,5 yıl, Bedirhan Çetin ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Fethiyespor altyapısından yetişen 25 yaşındaki kaleci Hüseyin Arslan, Gölcükspor, Karacabey Belediye Spor ve Sivasspor formlarını giydi. Hatayspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki sol bek Bedirhan Çetin, Hatayspor, Konyaspor, 1922 Konyaspor, Amasyaspor ve Karaköprü Belediye Spor formalarını giydi. Çetin, bu sezon Karaköprü Belediye Spor formasıyla 2 maça çıktı.

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