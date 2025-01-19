Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 23:47 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Kenan G. (40) yönetimindeki 16 TS 167 plakalı otomobil, Diş Hastanesi kavşağında iddiaya göre U dönüşü yapmak istediği sırada, Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Burak N. (20) yönetimindeki 16 KLG 42 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 16 TS 167 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Semih G. (15), Elif G. (35) ile Emin G. (10) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Semih G. ve Emin G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        İsrail-Hamas hattında rehine takası
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        "Elinde sihirli anahtarlar var!"
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Fenerbahçe'den 4 gollü zafer!
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Bebeğine süt götürürken hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart ağır bir karar!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Bursa'da hafif ticari araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Bursa'da hafif ticari araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Psikolojik tedavi için doktora götürmek isteyen babasını bıçaklayıp, kaçtı
        Psikolojik tedavi için doktora götürmek isteyen babasını bıçaklayıp, kaçtı
        Amatör küme maçında taraftarlar rakip takımın futbolcularını darbetti; o an...
        Amatör küme maçında taraftarlar rakip takımın futbolcularını darbetti; o an...
        Bursalı öğrenci Berlin'de düzenlenen robotik kodlama yarışmasında çifte bir...
        Bursalı öğrenci Berlin'de düzenlenen robotik kodlama yarışmasında çifte bir...
        Bursaspor taraftarlarından Filistin koreografisi
        Bursaspor taraftarlarından Filistin koreografisi