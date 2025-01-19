Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Kenan G. (40) yönetimindeki 16 TS 167 plakalı otomobil, Diş Hastanesi kavşağında iddiaya göre U dönüşü yapmak istediği sırada, Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Burak N. (20) yönetimindeki 16 KLG 42 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 16 TS 167 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Semih G. (15), Elif G. (35) ile Emin G. (10) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Semih G. ve Emin G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.