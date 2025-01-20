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        Bursa'da sis etkili oldu

        BURSA'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yüksek kesimlerde 70 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:25 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:30
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        Bursa'da sis etkili oldu
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        BURSA'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yüksek kesimlerde 70 metreye kadar düştü. Sisin, yarın da etkili olacağı belirtildi.

        Kentte dün gece başlayan sis etkisini bugün de gösterdi. Yüksek kesimlerde görüş mesafesinin 70 metreye kadar düştüğü sis, şehir içi trafiği olumsuz etkileyip, kazalara neden oldu. Meteoroloji Müdürlüğü yarın da sisin devam edeceğini, çarşamba günü ise sağanağın etkili olacağını duyurdu. Bu arada yoğun sis Uludağ eteklerindeki merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

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