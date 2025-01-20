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        Baskın yapılan evde satışı yasak, 9 yeşil papağan ele geçirildi

        BURSA'da baskın yapılan evde, satışı yasak 9 yeşil papağan ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:00
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        Baskın yapılan evde satışı yasak, 9 yeşil papağan ele geçirildi
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        BURSA'da baskın yapılan evde, satışı yasak 9 yeşil papağan ele geçirildi. Papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, evin sahibine toplam 47 bin lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.

        Kentte bir evde satışı yasak papağan beslendiği ihbarıyla harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese, savcılıktan alınan izinle baskın düzenledi. Operasyonda, kaçak yollarla Türkiye'ye sokulduğu ifade edilen, Hint alt kıtası ve Afrika'da yayılış gösteren egzotik tür olarak bilinen 9 yeşil papağan, ikamette bulundu. Yeşil papağanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken, papağanları barındıran kişiye ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin lira idari para cezası ve 27 bin lira tazminat olmak üzere toplam 47 bin lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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