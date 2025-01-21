Bursa'da vahşet: Kız arkadaşıyla buluşmaya giden gencin ormanda yanmış halde cesedi bulundu

Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Karabıyık'ın kırsal Aydınlar Mahallesi’nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Ö.Ö.'yü (18) gözaltına aldı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

BURSA’nın İznik ilçesinde dün kız arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıktığı öğrenilen ve bir daha haber alınamaması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulundiği Mehmet Karabıyık’ın (18) ormanda kısmen yanmış halde cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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