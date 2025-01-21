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        Bursa'da vahşet: Kız arkadaşıyla buluşmaya giden gencin ormanda yanmış halde cesedi bulundu

        BURSA'nın İznik ilçesinde dün kız arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıktığı öğrenilen ve bir daha haber alınamaması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulundiği Mehmet Karabıyık'ın (18) ormanda kısmen yanmış halde cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 00:19 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:25
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        Bursa'da vahşet: Kız arkadaşıyla buluşmaya giden gencin ormanda yanmış halde cesedi bulundu
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        BURSA’nın İznik ilçesinde dün kız arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıktığı öğrenilen ve bir daha haber alınamaması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulundiği Mehmet Karabıyık’ın (18) ormanda kısmen yanmış halde cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

        Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün sabah saatlerinde yakınlarına “Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

        BIÇAKLANDIKTAN SONRA YAKILMDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Karabıyık'ın kırsal Aydınlar Mahallesi’nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Ö.Ö.'yü (18) gözaltına aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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