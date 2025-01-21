Şehit öykülerini içeren kitap, açık artırmada SMA'lı Barış için umut oldu

BURSA’da SMA hastası 1,5 yaşındaki Barış Kılıç'ın tedavisi için gerekli olan 1 milyon 880 bin doların toplanması için yardım gecesi düzenlendi. Gecede, '1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir' adlı kitabını Barış bebek için açık arttırmaya çıkaran AK Parti 22'nci Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'na 20 bin lira teklif geldi. Anbarcıoğlu'nun, kitapta yer alan şehitlere ait öyküleri salondaki misafirlere anlatılırken, öykülerden çok etkilenen sanayici iş insanı, 20 bin liraya ek 30 bin lira daha bağışta bulunup, kitabı 50 bin liraya satın aldı.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Mukadder (28)-Savaş Kılıç (34) çiftinin 2'nci çocuğu olan Barış Kılıç'a henüz 15 günlükken SMA Tip-1 kas hastalığı tanısı konuldu. Barış bebek 5 aylık olduğunda, ailesinin Zolgensma tedavisinden haberdar olmasıyla, valilikten izin alınarak hastalığın tedavisi için kampanya başlatıldı. Barış'ın tedaviye ulaşması için gereken 1 milyon 800 bin doların yüzde 70'lik kısmı toplanırken, geriye kalan yüzde 30'luk kısmı için devam eden yardım kampanyası kapsamında, Osmangazi ilçesindeki bir düğün salonunda bağış gecesi düzenlendi. 17 Ocak’ta düzenlenen gecede, AK Parti 22'nci Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun '1 Şehit, 1 Öykü, 1 Şiir' adlı kitabı açık arttırmayla satışa çıkarıldı. Hayırsever sanayici bir iş insanı kitaba 20 bin lira teklif etti. Bunun üzerine sahneye çıkan Anbarcıoğlu, kitapta yer alan şehit hikayelerini salondaki misafirlere anlattı. Anlatılan öykülerden etkilenen iş insanı, teklifine 30 bin lira daha ekleyip, 50 bin liraya kitabı satın alarak, kampanyaya bağışta bulundu.

İş insanının davranışı karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Anbarcıoğlu, “Geçtiğimiz günlerde Barış bebeğimiz için bir düğün salonunda bir yardım kampanyası düzenlenmiş. Beni de davet ettiler. Daha önce 1'inci cildini çıkardığımız ve Türkiye'de bir ilk olan eserlerimiz var. 1'inci kitapta 64 şehidin öyküsü vardı. 2'nci kitapta ise 42 şehidimizin öyküsü var. O kitaptan 2 tane elimde vardı. O kitapları götürdüm” dedi.

'MİSAFİRLER ÇOK DUYGULANDI'

Gecede açık artırma usulü satılan kitaba ödenen 50 bin lira hem Kılıç ailesini hem de geceye katılan tüm misafirleri duygulandırırken, açık artırma sırasında yaşananları anlatan Anbarcıoğlu, şunları söyledi: