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        Firari hükümlüler evlerinde yakalandı; operasyon polis kamerasında

        BURSA'da, 'cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası olan Onur Dökmen (38) ile 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Gürkan Yazıcıoğlu (38), evlerine düzenlenen baskınlarla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:45
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        Firari hükümlüler evlerinde yakalandı; operasyon polis kamerasında
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        BURSA’da, 'cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası olan Onur Dökmen (38) ile 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Gürkan Yazıcıoğlu (38), evlerine düzenlenen baskınlarla yakalandı. 3 yıldır aranan Dökmen ile 2,5 yıldır aranan Yazıcıoğlu'nun yakalandıkları anlar, polis kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 'cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Onur Dökmen'in Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2,5 yıldır aranan Gürkan Yazıcıoğlu'nun ise Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'ndeki evlerde saklandıklarını tespit etti. Firari hükümlüler, saklandıkları evlere yapılan baskınlarla yakalandı. Operasyon anları, polis kamerasına da yansıdı. Emniyetteki ifadelerinde, yakalanacaklarını düşünmediklerini söyleyen firari hükümlüler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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