Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede (2)
ÇETELİDERİ BABA İLE 2 OĞLUNA EV HAPSİ, 1 OĞLU TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde 'Terkinler çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çete lideri N.
ÇETELİDERİ BABA İLE 2 OĞLUNA EV HAPSİ, 1 OĞLU TUTUKLANDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'Terkinler çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çete lideri N.T. ile oğulları M.T. ve A.T. ve Erkan Terkin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden çete lideri N.T. ile oğulları M.T. ve A.T. hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer oğlu Erkan Terkin ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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