Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede (2)

        ÇETELİDERİ BABA İLE 2 OĞLUNA EV HAPSİ, 1 OĞLU TUTUKLANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde 'Terkinler çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çete lideri N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:11 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede (2)
        ABONE OL

        ÇETELİDERİ BABA İLE 2 OĞLUNA EV HAPSİ, 1 OĞLU TUTUKLANDI

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'Terkinler çetesi' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan çete lideri N.T. ile oğulları M.T. ve A.T. ve Erkan Terkin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden çete lideri N.T. ile oğulları M.T. ve A.T. hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer oğlu Erkan Terkin ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile kızı yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ile kızı yaralandı
        Bursa'da dini duyguları istismar ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alınd...
        Bursa'da dini duyguları istismar ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alınd...
        Bursa'ya 2060 yılına kadar içme suyu sağlayacak Çınarcık barajında çalışmal...
        Bursa'ya 2060 yılına kadar içme suyu sağlayacak Çınarcık barajında çalışmal...
        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede
        Bursa'da Terkinler çetesi lideri ile 3 oğlu adliyede
        Osmanlı payitahtı Bursa'nın manevi mekanlarına yayalaşma projesiyle daha ço...
        Osmanlı payitahtı Bursa'nın manevi mekanlarına yayalaşma projesiyle daha ço...
        Firari hükümlüler evlerinde yakalandı; operasyon polis kamerasında
        Firari hükümlüler evlerinde yakalandı; operasyon polis kamerasında