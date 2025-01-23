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        Otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, önündeki otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Enes Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:10
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        Otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, önündeki otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Enes Y. (18) yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Enes Y. yönetimindeki 16 KHN 43 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Cevdet A.'nın (41) kullandığı 16 ANN 569 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazada Enes Y. yaralandı. Enes Y., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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