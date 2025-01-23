Otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, önündeki otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Enes Y.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, önündeki otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Enes Y. (18) yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Enes Y. yönetimindeki 16 KHN 43 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Cevdet A.'nın (41) kullandığı 16 ANN 569 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazada Enes Y. yaralandı. Enes Y., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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