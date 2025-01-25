Sunta keserken elini makineye kaptıran işçinin parmağı koptu

Olay saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Fabrikada çalışan Reşit T. (37), yatar daire makinesiyle sunta keserken, elini makineye kaptırdı. Sol el başparmağı kopan Reşit T., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

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