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        Mağdur olarak geldiği duruşma öncesi eşinin avukatını dövdü, 4 yıl 10 ay hapse çarptırıldı

        BURSA'da, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 09:49 Güncelleme: 26.01.2025 - 09:55
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        Mağdur olarak geldiği duruşma öncesi eşinin avukatını dövdü, 4 yıl 10 ay hapse çarptırıldı
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        BURSA’da, kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi F.K. ile annesi S.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunan Baykal K. (47), 'Hakaret' suçundan açılan davanın karar duruşması öncesi, adliyede eşinin avukatı Ö.E.'yi dövdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası tutuklanan Baykal K., 'Yargı görevini yapan mağdurlara karşı görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 3 yıl, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere, toplam 4 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

        Bursa'da yaşayan Baykal K. ve eşi F.K., 2022 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle, boşanma talebiyle Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Çiftin boşanma davaları devam ederken Baykal K., eşi ve kayınvalidesi S.Ö.'nün kendisine hakaret edip, tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonrası F.K. ile annesi hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına katılmak üzere adliyeye gelen Baykal K., mahkeme salonu önünde eşinin boşanma davasındaki avukatı Ö.E. ile karşılaştı. “Sen bu davada görevli değilsin. Burada ne işin var” diyen Baykal K., hakaret edip, avukatı dövdü. Kavga adliyede görevli polisler tarafından sonlandırılırken, güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan Baykal K. tutuklandı.

        ‘BOĞAZIMI SIKINCA KARŞILIK VERDİM’

        Savcılık soruşturması sonrası hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık Baykal K., ilk duruşmada verdiği ifadede, “Avukat Ö.E. şikayetçi olduğum davada müdahil değildi. Duruşma saatini beklerken, mahkeme salonu önünde kendisini görünce, 'Sen, boşanma davasında varsın. Bu davada yoksun. Burada ne işin var' diyerek, önümden çekilmesi için omzunu tuttuğumda, boğazımı sıktı. Ben de karşılık verdim. Yaşanan bu olaydan 6 gün sonra da hakaret davasında eşimin avukatı olarak görev aldı” dedi.

        ‘GERÇEĞİ SÖYLEMEYEN SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM’

        Duruşmada söz alan avukat Ö.E. ise “Sanığın boşanma davası açtığı eşi F.K.'yi savunmam için, Baro tarafından 2022 yılında atandım. Bu dava sürecinde Baykal K. bana yönelik omuz atma, dalga geçer gibi bakışlar atıyordu. Tehdit içerikli mesajlar da gönderdi. Bu mesajlar sonrası 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp, mahkum oldu. F.K. devam eden hakaret davası duruşması öncesi benim duruşmaya gelmemi istedi. Ben de gittiğimde küfürler eden Baykal K.'nin saldırısına uğradım. Gerçeği söylemeyen sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.

        Mahkeme hakimi, Baykal K.'yi, 'Yargı görevini yapan mağdurlara karşı görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 3 yıl, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, tahliyesine karar verdi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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