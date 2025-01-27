Meyve sattığı seyyar tezgahını ateşe verdi

Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı sokak ortasında ateşe verdi. Tezgah alev alev yanarken, seyyar satıcı bir süre başında bekledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı ateşe verdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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