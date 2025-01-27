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        Meyve sattığı seyyar tezgahını ateşe verdi

        BURSA'da alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı ateşe verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:30 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:35
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        Meyve sattığı seyyar tezgahını ateşe verdi
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        BURSA'da alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı ateşe verdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı sokak ortasında ateşe verdi. Tezgah alev alev yanarken, seyyar satıcı bir süre başında bekledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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