Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Jandarmayı gören şüpheli, kendisini kilitlediği evinde direniyor; ikna çabaları sürüyor (3)

        '10-15GÜN ÖNCE DE BALYOZLA EVİMİZE SALDIRDILAR'Bursa'nın İnegöl ilçesinde kundaklama şüphelisi olarak aranan, jandarmayı görünce kendisini eve kilitleyen Hüseyin G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarmayı gören şüpheli, kendisini kilitlediği evinde direniyor; ikna çabaları sürüyor (3)
        ABONE OL

        '10-15GÜN ÖNCE DE BALYOZLA EVİMİZE SALDIRDILAR'

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kundaklama şüphelisi olarak aranan, jandarmayı görünce kendisini eve kilitleyen Hüseyin G.'yi ikna çabaları sürerken, evi ateşe verilen Sevgi A.'nın oğlu Oğuzhan Kurhan, "10-15 gün önce evimize geldiler. Balyozla evimize saldırdılar öncelikle. Ondan sonra, bir sonraki gün geldiler camlarımızı kırdılar, canlarımızı indirdiler. Aradan 1 hafta geçti, sesleri soğukları çıkmadı. Bu sırada tabii şikayetçi olduk. Emniyete gittik, suç duyurusunda bulunduk. Her yerde bunlar arandı ama bulunamadı. Olaydan 1 hafta geçtikten sonra tekrardan piyasaya çıkıp, 26 Ocak akşamı saat 19.30'da evimizin camlarını kırdı. 27 Ocak'ta da öğle sularında oğluyla beraber gelip, evimizi ateşe verdi. Camları kırdığında da oğlu yanındaydı. Kendisi Hüseyin ile beraber geldi. Camımızı kırdıktan sonra da evimizi ateşe verdiler. Bizle hiçbir bağlantısı yok. Sadece 3'üncü kattaki kıza takıntılı. Kıza takıntılı olduğu için de kimyasal maddenin etkisiyle gelip 1'inci katta esir tutulduğunu, 20 kişinin tecavüze uğradığını, saçma sapan şekilde konuşuyor. Ekipler de burada 24 saattir almaya çalışıyorlar, evinde saklandı. Bekliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Öldüren reklam panosu için dava açıldı!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?

        Benzer Haberler

        Bursa'da polise teslim olmamakta direnen baba ikna edilmeye çalışılıyor
        Bursa'da polise teslim olmamakta direnen baba ikna edilmeye çalışılıyor
        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
        Bursa'da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
        Sokakta nişanlısı ile kardeşini av tüfeğiyle vurdu; o anlar kamerada
        Sokakta nişanlısı ile kardeşini av tüfeğiyle vurdu; o anlar kamerada
        Bursa'da kız arkadaşı ile kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli aranı...
        Bursa'da kız arkadaşı ile kardeşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli aranı...
        Jandarmayı gören şüpheli, kendisini kilitlediği evinde direniyor; ikna çaba...
        Jandarmayı gören şüpheli, kendisini kilitlediği evinde direniyor; ikna çaba...