Bursa'da 4 katlı binada yangın

Merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinde, saat 09.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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