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        Bursa'da 4 katlı binada yangın

        BURSA'da 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:45
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        Bursa'da 4 katlı binada yangın
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        BURSA'da 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinde, saat 09.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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