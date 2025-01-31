Türk mühendislerinin geliştirdiği dijital veri havuzu BALİSTİKA, yıllar önce işlenen suçu da aydınlatıyor

TÜRKmühendislerinin geliştirdiği, Balistik Görüntü Analizi ve Tanıma Sistemi (BALİSTİKA), güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı. TÜBİTAK tarafından yerli imkanlarla geliştirilen, Jandarma ve Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı tarafından kullanılan sistemde, mermi kovanlarının 3 boyutlu görüntülerinin arşivi tutuluyor. BALİSTİKA sayesinde suç ve suçlu ortaya çıkartılırken, sistemdeki veri havuzunda yapılan eşleştirmeler ile incelenen ateşli silahla yıllar önce işlenen suç da aydınlatılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 10 laboratuvardan biri olan Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve kimyasal incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Laboratuvarın sorumluluk sahasında 7 il ve 86 ilçe bulunuyor. Numuneler suçun niteliğine göre balistik, belge, biyoloji, kimya ya da iz inceleme şubelerine yönlendiriliyor. Laboratuvara gelen delillerin adliye, jandarma ve emniyet teşkilatı tarafından gönderildiğini söyleyen Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü İsmail Yalçın, "Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya ve Yalova'da işlenen suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyoruz. 7 il ve bu illere bağlı 86 ilçeden gelen delilleri inceliyoruz. Görevimiz adli süreçlerde gerçeğin ortaya çıkarılmasına, bilimsel yöntemlerle katkı sunmaktır" dedi.

BALİSTİK TANKINA, DENEME VE MUKAYESE ATIŞLARI YAPILIYOR

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı bünyesinde görev yapan 5 şube müdürlüğünden biri de Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü. Balistik incelemeler, suçun aydınlatılmasında önemli rol oynuyor. İncelenmek üzere laboratuvara gönderilen suça konu silahlar, önce, atış odasındaki balistik su atış tankında deneme ve mukayese atışlarına tabi tutuluyor. Buradaki balistik tankına yapılan atışlardan elde edilen mermi çekirdekleri ve kovanlar, olay mahallinden elde edilen mermi çekirdekleri ve kovanlarla eşleştiriliyor.

MERMİ KOVANLARININ 3 BOYUTLU ARŞİVİ TUTULUYOR

Atış odasında deneme ve mukayese atışları sonucunda elde edilen, mukayese kovan ve mermi çekirdekleri, Ateşli Silah, Mühimmat, Kovan ve Mermi Çekirdeği İnceleme Büro Amirliği'nde, makroskoplar altında yapılan eşleştirmenin ardından, BALİSTİKA adı verilen sistemdeki veri havuzuna aktarılıyor. BALİSTİKA'nın, Türkiye genelinde meydana gelen olaylardan elde edilmiş olan ve henüz silahı tespit edilememiş suça konu kovanların, 3 boyutlu görüntülerinin kaydedildiği ve kendi aralarında karşılaştırıldığı bir dijital kovan arşivi olduğunu söyleyen Balistik Uzmanı polis memuru Serdar Hancı, "Bölgemiz dahilinde meydana gelen bir olayda, olay mahallinden elde edilmiş kovan ve mermi çekirdekleri makroskop altında incelemeye tabi tutularak, bu kovan ve mermi çekirdeklerinin kaç farklı silahtan atıldıkları, dolayısıyla olayda kaç farklı silahın kullanıldığı tespit edilmektedir. Bununla birlikte olay mahallinden elde edilen kovan ve mermi çekirdekleriyle beraber, inceleme talebiyle gönderilen ateşli silah veya silahlar varsa, bu silah veya silahlardan elde edilen mukayese kovan ve mermi çekirdekleri de makraskop altında birebir karşılaştırılmaya tabi tutulup, bu silah veya silahlardan atılıp atılmadıkları tespit edilir. BALİSTİKA sistemi, incelenen her ateşli silahtan elde edilen mukayese kovan görüntülerinin ve olay mahallinden elde edilmiş kovan görüntülerinin sisteme girişi yapılarak, sistemde kayıtlı bulunan kovan görüntüleriyle irtibatlarının araştırılması ve Türkiye geneli silahı tespit edilememiş olayların aydınlatılması esasına göre çalışmaktadır" dedi.