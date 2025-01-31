Bursa'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
BURSA'nınİnegöl ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ali D.
BURSA'nınİnegöl ilçesinde kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ali D. (36), yakalanıp, tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Ali D.’yi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yolda yürürken yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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