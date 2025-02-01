Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Motosikletin arkasına oturup işletme sahibine ateş açtı; o anlar kamerada

        BURSA'da, Muhammet Faruk Arifoğlu (29), arkadaşı Ramazan Aslan'ın kullandığı motosikletin arkasına oturup, büfe işleten Soner Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 01.02.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletin arkasına oturup işletme sahibine ateş açtı; o anlar kamerada
        ABONE OL

        BURSA'da, Muhammet Faruk Arifoğlu (29), arkadaşı Ramazan Aslan'ın kullandığı motosikletin arkasına oturup, büfe işleten Soner Y.’yi vurup yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        Kentte kaporta ustası olarak çalışan Muhammet Faruk Arifoğlu, geçen hafta çarşamba akşamı Ramazan Aslan’ın kullandığı motosikletle aralarında husumet olan Soner Y.’nin işlettiği büfenin önüne geldi. Arifoğlu, hareket halindeki motosikletten tabancayla ateş edip Soner Y.’yi yaraladı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Soner Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan ve arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Muhammet Faruk Arifoğlu yöneltilen suçlamaları kabul etti. Olay akşamı aşırı derecede alkollü olduğunu söyleyen Muhammet Faruk Arifoğlu verdiği ifadesinde, "Geçen yıl S.P. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya başladık. Bu birlikteliğimizden rahatsız olan S’nin ailesi benimle konuşmuyordu. Olay akşamı alkol aldıktan sonra oturuyordum. Arkadaşım olan Soner Y.'nin, sosyal medya hesabımdan S’nin babasına, ‘'Seni ve kardeşlerini öldürüp, çocuklarını kaçıracağım, evini yakacağım' şeklinde tehdit mesajları göndermiş. Sinirlendim. Arkadaşım olan Ramazan'ı arayıp, birlikte gezelim, dedim. Bir süre önce hurda pazarından aldığım motosiklet ile Ramazan'ın yanına gittim. Alkollü olduğum için motosikleti o kullanıyordu. Ben ise arkasında oturuyordum. Ramazan'ı, Soner'in iş yerinin önüne yönlendirdim. Bu sırada tekel bayisinin önünde bulunan Soner'i görünce tabancam ile rastgele ateş ettim. Sonra olay yerinden uzaklaştım. Motosikleti ise yol üzerinde yaktıktan sonra evlerimize gittik. Sonraki gün polis tarafından yakalandım. Ramazan'ın olaydan haberi yoktu" dedi.

        Soner Y., ise ifadesinde “İş yerimin önünden skuter tarzı bir motosiklet geçti. Bu motosikletin üzerinde 2 kişi vardı. Motosikletin arkasında oturan kasklı şahıs bana ateş etti. Bu isimlere geçmişe dayalı husumetim vardı” dedi.

        Hastanede tedavisi süren Soner Y., saldırganın yönelttiği suçlamaları kabul etmezken Ramazan Aslan ise arkadaşının yapacağı silahlı saldırıdan haberdar olmadığını, olaydan sonra ona kızdığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        Daha 8 yaşındaydı... Anne ve babası yaralandı! Rüya ağlattı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi
        En iyi 5 Stanley Kubrick filmi

        Benzer Haberler

        Habi bahçesinde ölü bulundu
        Habi bahçesinde ölü bulundu
        Alkollü sürücünün çarptığı 15 yaşındaki Ceyhun'un beyin ölümü gerçekleşti
        Alkollü sürücünün çarptığı 15 yaşındaki Ceyhun'un beyin ölümü gerçekleşti
        TIR sürücüsünün öldüğü kazada, Özbekistan uyruklu sürücü tutuklandı
        TIR sürücüsünün öldüğü kazada, Özbekistan uyruklu sürücü tutuklandı
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kütahya Valiliğini ziyaretinde konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kütahya Valiliğini ziyaretinde konuştu:
        Bursa'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
        Bursa'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
        Bursa'da bir inşaatta kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı
        Bursa'da bir inşaatta kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı