Motosikletin arkasına oturup işletme sahibine ateş açtı; o anlar kamerada

BURSA'da, Muhammet Faruk Arifoğlu (29), arkadaşı Ramazan Aslan'ın kullandığı motosikletin arkasına oturup, büfe işleten Soner Y.’yi vurup yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Kentte kaporta ustası olarak çalışan Muhammet Faruk Arifoğlu, geçen hafta çarşamba akşamı Ramazan Aslan’ın kullandığı motosikletle aralarında husumet olan Soner Y.’nin işlettiği büfenin önüne geldi. Arifoğlu, hareket halindeki motosikletten tabancayla ateş edip Soner Y.’yi yaraladı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Soner Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan ve arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Muhammet Faruk Arifoğlu yöneltilen suçlamaları kabul etti. Olay akşamı aşırı derecede alkollü olduğunu söyleyen Muhammet Faruk Arifoğlu verdiği ifadesinde, "Geçen yıl S.P. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya başladık. Bu birlikteliğimizden rahatsız olan S’nin ailesi benimle konuşmuyordu. Olay akşamı alkol aldıktan sonra oturuyordum. Arkadaşım olan Soner Y.'nin, sosyal medya hesabımdan S’nin babasına, ‘'Seni ve kardeşlerini öldürüp, çocuklarını kaçıracağım, evini yakacağım' şeklinde tehdit mesajları göndermiş. Sinirlendim. Arkadaşım olan Ramazan'ı arayıp, birlikte gezelim, dedim. Bir süre önce hurda pazarından aldığım motosiklet ile Ramazan'ın yanına gittim. Alkollü olduğum için motosikleti o kullanıyordu. Ben ise arkasında oturuyordum. Ramazan'ı, Soner'in iş yerinin önüne yönlendirdim. Bu sırada tekel bayisinin önünde bulunan Soner'i görünce tabancam ile rastgele ateş ettim. Sonra olay yerinden uzaklaştım. Motosikleti ise yol üzerinde yaktıktan sonra evlerimize gittik. Sonraki gün polis tarafından yakalandım. Ramazan'ın olaydan haberi yoktu" dedi.

Soner Y., ise ifadesinde “İş yerimin önünden skuter tarzı bir motosiklet geçti. Bu motosikletin üzerinde 2 kişi vardı. Motosikletin arkasında oturan kasklı şahıs bana ateş etti. Bu isimlere geçmişe dayalı husumetim vardı” dedi.

Hastanede tedavisi süren Soner Y., saldırganın yönelttiği suçlamaları kabul etmezken Ramazan Aslan ise arkadaşının yapacağı silahlı saldırıdan haberdar olmadığını, olaydan sonra ona kızdığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.