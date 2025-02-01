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        Karacabey Belediye Spor – Ankara Demirspor: 2-1

        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker HAKEMLER: Berkan Çetin, Şükrü Çavcı, Mustafa Güçer KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Arslan – Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:34 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:40
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        Karacabey Belediye Spor – Ankara Demirspor: 2-1
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        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Berkan Çetin, Şükrü Çavcı, Mustafa Güçer

        KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hüseyin Arslan – Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Faruk Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 85 Emre Oymak), Abdullah Balıkçı, Muhammed Enes Yılmaz, Furkan Yasin Yalçın (Dk. 67 Koray Yağcı), Berke Özgün, Burak Albayrak (Dk. 85 Fahri Pınar), Ali Aydemir (Dk. 62 Hakan Öztürk)

        ANKARA DEMİRSPOR: Hüseyin Koç – Erkul Küçük, Furkan Işıkdemir (Dk. 90 Oğuzhan Efe Yılmaz), Muhammed Mustafa Yıldırım, Muhammet Yeşil, Ali Efe Çördek (Dk.76 Berkay Kumlu), Burak Yamaç, Mehmet Aslanboğa (Dk.90 Kerem Vapurluoğlu), Barış Zeren (Dk. 90 Tolunay Artuç), Güney Tütüncüoğlu, Atakan Dama (Dk.69 Ömer Talha Nergiz)

        GOLLER: Dk. 70 Serhat Kot, Dk. 90+9 Burak Yamaç (Kendi Kalesine) (Karacabey Belediye Spor)- Dk.57 Burak Yamaç (Ankara Demirspor)

        SARI KARTLAR: Hüseyin Arslan, Koray Yağcı, Berke Özgün, Emre Oymak, Fahri Pınar (Karacabey Belediye Spor) – Barış Zeren, Atakan Dama, Mustafa Yıldırım, Güney Tütüncüoğlu (Ankara Demirspor)

        2’nci Lig Kırmızı Grup 20’nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor’u 2-1 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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