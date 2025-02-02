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        İnegöl'de alıkoydukları gencin annesinden 30 bin TL isteyen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde alıkoydukları Mert A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 19:57 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:00
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        İnegöl'de alıkoydukları gencin annesinden 30 bin TL isteyen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde alıkoydukları Mert A.’nın (20) annesini telefonla arayarak 30 bin TL para isteyen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, gece yarısı İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Arda A. (20), Arda K. (20) ve Alihan T. (21), sokak ortasında karşılaştıkları ve daha önceden tanımadıkları Mert A.'yı zorla alıkoyup Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir eve götürdü. Şüpheliler, önce Mert A.'dan 30 bin TL para istedi. Şüpheliler, parasının olmadığını söyleyen Mert A.'yı, yumruk ve tekmelerle darbetti. Şüpheliler, daha sonra alıkoydukları gencin annesi Pervin A.'yı telefonla arayarak, oğlunun kendilerine 30 bin TL borcunun olduğunu söyleyip, parayı getirmesini istedi. Kadın ise oğlunu serbest bırakmamaları halinde polise haber vereceğini söylemesi üzerine şüpheliler, alıkoydukları Mert A.'yı serbest bıraktı. Evine giden Mert A., annesiyle birlikte polis merkezine giderek, kendisini alıkoyan şüphelilerden şikayetçi oldu.

        Şikayet üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adrese giderek Arda A., Arda K. ve Alihan T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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