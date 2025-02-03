Bursa'da fabrika yangını; alevlerin arasından kurtarılan yavru kediye oksijen tedavisi

BURSA'dageri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın tekstil fabrikasına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte söndürülürken, alevlerin arasından kurtarılan yavru kediye oksijen tedavisi uygulandı.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden takviye ekipler ile AFAD ve ANDA ekipleri de bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 60 araç ve 123 personelin müdahale ettiği yangın 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Ekipler alevlerin arasında kalan yavru bir kediyi de kurtardı. Dumandan etkilenen ve tüyleri yanan kedi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yavru kediye oksijen maskesiyle hava verilirken, o anlar kameraya yansıdı.